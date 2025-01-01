Глава киевского режима Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию во время своего видеообращения к гражданам Украины. В 20-минутной речи он заявил, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» является разработкой украинских специалистов. Его слова сопровождались видеоматериалом, который оказался не связанным с украинскими технологиями, отмечает РИА Новости.

На кадрах, использованных в обращении, запечатлены южнокорейские военные, запускающие баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS. Видео, представленное как демонстрация «украинских ракет», было вырезано из ролика шестилетней давности, опубликованного на YouTube-канале Korea Defense Blog.

Зеленский заявил: «Сапсан — это наши ракеты. Украинские», сопровождая свои слова соответствующим видеорядом. Однако пользователи сети обратили внимание на явное несоответствие, отметив, что ракеты на видео никак не связаны с украинской разработкой.

Комплекс «Сапсан» давно обсуждается как потенциальный проект украинского ВПК, но до сих пор его реальные возможности, а также статус разработки остаются неясными. Использование иностранных материалов в качестве иллюстрации вызвало критику и насмешки в социальных сетях, где пользователи подчеркнули абсурдность ситуации.

Этот инцидент снова поставил под сомнение заявления украинского руководства, особенно в контексте текущей политической и военной ситуации.