Среда, 11 сентября, 2024

Зеленский рассказал о «плане победы Украины»

Автор: Алексей Самохин

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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский рассказал о деталях «плана победы» Украины на пресс-конференции 11 сентября. Он сообщил, что план будет иметь психологическое и политическое влияние на решение России завершить конфликт, пишет «Московский комсомолец».

По словам украинского лидера, он планирует обсудить «план победы» с президентом США Джо Байденом во время их встречи в Вашингтоне. Политик отметил, что успех этого плана во многом зависит от поддержки США и других партнёров, и поэтому он будет обсуждать его в таком порядке.

Зеленский подчеркнул, что пока не планирует переговоры с Россией. Он объяснил это тем, что для переговоров нужно, чтобы кто-то имел власть, а он лично не собирается никому её передавать.

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