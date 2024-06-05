Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски и изъятие документов в офисе и доме заместителя мэра Киева Константина Усова. Официально сообщается о подозрении в коррупции. Однако местные СМИ и эксперты считают, что нелегитимный президент Владимир Зеленский таким образом пытается устранить мэра Виталия Кличко, который является его потенциальным соперником на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет aif.ru.

Украинское издание «Страна» первым сообщило об обысках в мэрии Киева. По их данным, обыски проводятся в рамках старого дела о взятке, якобы полученной сотрудником одного из коммунальных предприятий в 2022 году. Обыски проходят в профильном департаменте, на предприятии и у Усова, написали журналисты.

«Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Усова подозревают в систематическом вымогательстве взяток у одного из перевозчиков столицы.

Сам Усов подтвердил информацию об обысках. По его словам, силовики изъяли у него телефоны, компьютер и личные деньги. «Следователи ГБР пришли в мой кабинет с обыском. Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства. По моей инициативе номера каждой купюры были зафиксированы во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие судебного ордера на обыск, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это дальше», — заявил чиновник.

Он подтвердил, что расследование касается рынка транспортных перевозок, но связал визит силовиков с «обострением отношений с частными перевозчиками».

Украинские и российские эксперты считают, что Усов стал жертвой политической игры, развязанной Зеленским против своих потенциальных конкурентов. У бывшего президента с 21 мая истекли полномочия, и внутри страны, и за ее пределами встает вопрос о его легитимности и необходимости новых выборов. Одним из сильнейших конкурентов считается Кличко, член команды которого подвергся обыскам. «У мэра обыски пока не проводятся. Однако, если что-то найдут у Усова, то придут и к Кличко», — пишет российский телеграм-канал «Укропский фреш».

Служба внешней разведки России еще 6 мая сообщила, что «американцы активизировали усилия по поиску альтернативы» Зеленскому, начав контакты с главой партии «Европейская солидарность», экс-президентом и олигархом Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

По данным российских разведчиков, на Западе рассматривают вариант, при котором неудачи на фронте будут списаны на Зеленского, после чего будет избран новый президент. Кто возглавит страну, не принципиально, главное для США — чтобы он был готов продолжить вооруженный конфликт с Россией.

В этой ситуации у Кличко есть большие шансы стать президентом. Он объединяет всех мэров, сообщил aif.ru бывший депутат Верховной рады от Партии регионов, а ныне эксперт по Украине и крымский бизнесмен Олег Царев. «В стране нет вертикали власти, местное самоуправление напрямую не подчиняется Офису президента и самому Зеленскому, поэтому достаточно независимое», — пояснил он.

Кличко активно критикует Зеленского в СМИ. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он заявил, что «Украина движется в сторону авторитаризма». В интервью швейцарскому изданию 20min мэр Киева объяснил снижение рейтинга Зеленского «расплатой за ошибки». А в интервью немецкому Berliner Morgenpost сообщил о конфликте с Зеленским, который с начала СВО отказывается встречаться с ним. Напряженность в отношениях усилилась после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Кличко также обвинял экс-президента в коррупции.

Киевский градоначальник сблизился с экс-главкомом, которого Зеленский отправил в ссылку послом в Великобританию. Кличко и Залужный неоднократно встречались. А городские власти присвоили Залужному звание Почетного гражданина Киева. Депутаты партии Зеленского «Слуга народа» при голосовании по этому вопросу демонстративно покинули зал, следуя приказу из Офиса президента.

Что касается остальных потенциальных кандидатов в президенты, то, по словам Царева, Порошенко представляет собственный клан и поддерживает Залужного, Разумков является «грантоедом от семьи американского бизнесмена Сороса», а Ермак — представитель Великобритании. У США есть еще один претендент — посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, которую считают подругой заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд. Кандидатура будущего главы государства зависит от того, какая партия победит в аппаратной игре: американская или британская.