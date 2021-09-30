Здания Торгового городка перешли в собственность Рязанской области

На заседании Рязанской городской Думы в четверг, 30 сентября, депутаты одобрили передачу в собственность Рязанской области зданий Торгового городка.

Недвижимое имущество, составляющее предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом».

Также на заседании Думы определены условия приватизации муниципального помещения, приняты решения о передаче помещений в государственную собственность Рязанской области и в аренду.

Внесены изменения в Программу приватизации муниципального имущества на 2021 год, сообщила пресс-служба РГД.