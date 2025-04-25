Пятница, 25 апреля, 2025
11.3 C
Рязань
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости России

«Завоеватель» Брянской области заявил о подготовке удара по резиденции Зеленского в Киеве

powder

США и Россия согласовали удары по центрам принятия решений в Киеве, утверждает бывший советник президента Украины Леонида Олег Соскин, его слова привели «Брянские новости».

По его мнению, срыв переговоров в Лондоне по вине Владимира Зеленского спровоцировал Вашингтон на ответные действия.

«Надо совершить такие демонстрационные удары, чтобы Зеленского загнать в полный андеграунд. Где он будет сидеть, если будет разрушена президентская администрация? Дом с химерами, может», — предположил Соскин.

Он считает, что под удар попадет Марьинский дворец, здание правительства, Генпрокуратура, Верховный суд, МВД и СБУ.

Реклама

По данным издания, в 2014 году Соскин призвал ВСУ вторгнуться в Брянскую область и захватить Стародуб.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.