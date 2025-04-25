США и Россия согласовали удары по центрам принятия решений в Киеве, утверждает бывший советник президента Украины Леонида Олег Соскин, его слова привели «Брянские новости».
По его мнению, срыв переговоров в Лондоне по вине Владимира Зеленского спровоцировал Вашингтон на ответные действия.
Он считает, что под удар попадет Марьинский дворец, здание правительства, Генпрокуратура, Верховный суд, МВД и СБУ.
По данным издания, в 2014 году Соскин призвал ВСУ вторгнуться в Брянскую область и захватить Стародуб.