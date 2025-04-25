США и Россия согласовали удары по центрам принятия решений в Киеве, утверждает бывший советник президента Украины Леонида Олег Соскин, его слова привели «Брянские новости».

По его мнению, срыв переговоров в Лондоне по вине Владимира Зеленского спровоцировал Вашингтон на ответные действия.

«Надо совершить такие демонстрационные удары, чтобы Зеленского загнать в полный андеграунд. Где он будет сидеть, если будет разрушена президентская администрация? Дом с химерами, может», — предположил Соскин.

Он считает, что под удар попадет Марьинский дворец, здание правительства, Генпрокуратура, Верховный суд, МВД и СБУ.

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По данным издания, в 2014 году Соскин призвал ВСУ вторгнуться в Брянскую область и захватить Стародуб.