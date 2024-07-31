В Касимовском районе завершился капитальный ремонт 4,2 км автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Работы прошли в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Автодорога Москва — Егорьевск — Тума — Касимов входит в опорную сеть дорог РФ, а также соединяет Клепиковский и Касимовский районы. Кроме того, она связывает столицу России с Подмосковьем и Рязанской областью.

В рамках двухлетнего контракта в нормативное состояние привели участок от поворота на деревню Княжи до пересечения улицы Первомайской и Егорьевского шоссе в поселке Гусь-Железный. На объекте подрядчик выполнил фрезерование изношенного покрытия, укрепил основание дороги методом холодной регенерации, уложил несколько слоев асфальтобетона, отремонтировал водопропускные трубы.

Для обеспечения безопасности специалисты расчистили полосу отвода, укрепили обочины, установили барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесли разметку. Кроме того, в поселке Гусь-Железный построили тротуары.

Напомним, что за время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Касимовском районе в нормативное состояние привели более 121 км автодорог регионального и межмуниципального значения.