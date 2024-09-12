Завершился первый этап съемок многосерийной исторической драмы «Князь Андрей»

Съемки многосерийной исторической драмы «Князь Андрей» в самом разгаре. Первый съемочный день прошел в донской степи в период цветения диких ирисов и тюльпанов, а недавно завершился большой съемочный период во Владимирской области. Возле стен храма Покрова на Нерли, возведенного Андреем Боголюбским, художники сериала воссоздали древнерусскую пристань, а по водам Нерли, как и в XII столетии, вновь заскользили ладьи. Десятки жителей области сыграли в массовке дружинников князя, монахов, купцов, горожан, каменотесов. Некоторые снимались целыми семьями. Большое внимание создатели картины уделили детальному погружению в эпоху – для фильма были созданы сотни предметов древнерусского быта, информацию о которых буквально по крупицам собирали из летописей.

Многосерийная историческая драма «Князь Андрей» создается кинокомпанией «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Москвы. Сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Кинопоиск и на медиаплатформе «Смотрим». Телевизионная премьера запланирована в эфире канала «Россия».

Древняя Русь, XII век – период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в своем сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, но наследник великокняжеского престола объявляет себя самостоятельным владетелем. Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Но, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг…

Александр Голубев, исполнитель роли Андрея Боголюбского: «Мы очень мало знаем о князе Андрее: время его правления как будто скрыто в тумане. И этот туман нам предстоит развеять, показать, что было в этот период на Руси, почему люди ему поверили и за ним пошли, раскрыть истинный масштаб его поступков для истории нашего государства. Это интересно и очень ответственно, потому что то, какой мы сейчас создадим эту эпоху, каким создадим Андрея Боголюбского, какую информацию заложим в образ этого человека и его поступков, останется впоследствии со зрителями и передастся детям».

Московский этап съемок продолжится в кинокластере, где в специально построенных для фильма масштабных декорациях воссоздадут древний город-крепость Боголюбово.

Производство: кинокомпания «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Москвы

Генеральные продюсеры: Екатерина Жукова, Мария Ушакова, Антон Златопольский

Режиссер-постановщик: Давид Ткебучава

Оператор-постановщик: Максим Шинкаренко

Художники-постановщики: Александр Загоскин, Сергей Филенко

Художник по костюмам: Наталья Белоусова

Художник по гриму: Марина Лебедева

В ролях: Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артём Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие.