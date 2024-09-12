Четверг, 12 сентября, 2024

Завершился первый этап съемок многосерийной исторической драмы «Князь Андрей»

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото прислано пресс-службой Телеканала «Россия»

Съемки многосерийной исторической драмы «Князь Андрей» в самом разгаре. Первый съемочный день прошел в донской степи в период цветения диких ирисов и тюльпанов, а недавно завершился большой съемочный период во Владимирской области. Возле стен храма Покрова на Нерли, возведенного Андреем Боголюбским, художники сериала воссоздали древнерусскую пристань, а по водам Нерли, как и в XII столетии, вновь заскользили ладьи. Десятки жителей области сыграли в массовке дружинников князя, монахов, купцов, горожан, каменотесов. Некоторые снимались целыми семьями. Большое внимание создатели картины уделили детальному погружению в эпоху – для фильма были созданы сотни предметов древнерусского быта, информацию о которых буквально по крупицам собирали из летописей.

Многосерийная историческая драма «Князь Андрей» создается кинокомпанией «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Москвы. Сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Кинопоиск и на медиаплатформе «Смотрим». Телевизионная премьера запланирована в эфире канала «Россия».

Древняя Русь, XII век – период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в своем сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, но наследник великокняжеского престола объявляет себя самостоятельным владетелем. Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Но, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг…

Александр Голубев, исполнитель роли Андрея Боголюбского: «Мы очень мало знаем о князе Андрее: время его правления как будто скрыто в тумане. И этот туман нам предстоит развеять, показать, что было в этот период на Руси, почему люди ему поверили и за ним пошли, раскрыть истинный масштаб его поступков для истории нашего государства. Это интересно и очень ответственно, потому что то, какой мы сейчас создадим эту эпоху, каким создадим Андрея Боголюбского, какую информацию заложим в образ этого человека и его поступков, останется впоследствии со зрителями и передастся детям».

Московский этап съемок продолжится в кинокластере, где в специально построенных для фильма масштабных декорациях воссоздадут древний город-крепость Боголюбово.

Производство: кинокомпания «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Москвы

Генеральные продюсеры: Екатерина Жукова, Мария Ушакова, Антон Златопольский

Режиссер-постановщик: Давид Ткебучава

Оператор-постановщик: Максим Шинкаренко

Художники-постановщики: Александр Загоскин, Сергей Филенко

Художник по костюмам: Наталья Белоусова

Художник по гриму: Марина Лебедева

В ролях: Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артём Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие.

Завершился первый этап съемок многосерийной исторической драмы «Князь Андрей»
Завершился первый этап съемок многосерийной исторической драмы «Князь Андрей»
Завершился первый этап съемок многосерийной исторической драмы «Князь Андрей»
Завершился первый этап съемок многосерийной исторической драмы «Князь Андрей»
Завершился первый этап съемок многосерийной исторической драмы «Князь Андрей»

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