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В Центре «Мой бизнес» завершилось обучение по программе «Социальное предпринимательство», которое проходило с 19 по 23 июля текущего года.

Обучающую программу прошли 54 человека: 48 представителей социальных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства и 6 физических лиц, планирующих начать свою деятельность в области социального предпринимательства.

Обучение состояло из 5 вебинаров по организации ведения бухгалтерского учета, учетной политике, налогообложению, финансовому планированию, привлечению инвестиций, поиску источников финансирования, условиям и механизмам получения финансовой поддержки, в том числе со стороны государства.

В ходе обучения слушатели получили знания по основам бизнес-планирования и сформировали навыки разработки бизнес-модели социального предприятия, ознакомились с особенностями трудоустройства социально уязвимых категорий граждан.

Все участники проекта получили сертификаты о пройденном обучении.

В настоящее время ведётся кампания по приёму заявок по включению в реестр социальных предпринимателей. На текущий момент в реестре 43 субъекта социального предпринимательства Рязанской области. Более подробную информацию можно прочитать на сайте Центра «Мой бизнес».

Предприятия, включённые в единый реестр, смогут воспользоваться финансовой мерой поддержки. Впервые в этом году предусмотрена грантовая поддержка до 500 тыс. рублей на развитие социального бизнеса.

Грант смогут получить только те предприниматели, которые включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства со статусом «социальный предприниматель», прошли обучение и предусмотрели софинансирование в рамках реализации своих проектов.

В Центре «Мой бизнес» обучение по вопросам осуществления деятельности в области социального предпринимательства запланировано и в дальнейшем. Подать заявку для присвоения статуса социального предприятия можно в электронном виде через сайт Центра «Мой бизнес» или позвонив в Центр «Мой бизнес» по контактному телефону +7(4912)971-700.