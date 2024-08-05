Завершились съемки фильма «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым

В минувшие выходные закончились съемки фильма «Батя 2. Дед» (режиссер — Илья Учитель), который станет сиквелом народной комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы. Продолжение полюбившейся зрителям ностальгической истории выйдет в широкий прокат уже в 2025 году.

Съемки фильма прошли в Москве, Московской области, а также в селе Кын Пермского края. Такой разброс географии обусловлен сюжетом фильма, который охватывает сразу три эпохи: наше время, 1990-е и 1940-е годы. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски. Выясняется, что Дима уехал в деревню к отцу Макса — Бате. По пути к нему Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про жизнь с ним, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет, как и прежде, пронизан воспоминаниями Макса — смешными скетчами о жизни в деревне. Маленького Макса вновь играет Андрей Андреев, а на роль Деда был приглашен Евгений Цыганов, который сыграет героя как в молодые годы, так и в возрасте.

«Огромное удовольствие было наблюдать за тандемом Жени [Цыганова] и Андрея [Андреева], они очень классно сработались, и оба уникальные актеры. В фильме зрителей ждут еще несколько новых персонажей. В частности Влад — новый ухажер Ирины и соперник Макса. Его играет Степан Девонин, и он стал очень ярким юмористическим движком фильма. Его герой настолько подходит ему по органике, что складывается ощущение, что он и в жизни такой. Степан очень талантливый актер, и с его стороны было очень много импровизации на съемочной площадке. Также наш каст украсила Анастасия Талызина, которая сыграла соседку нашего молодого Деда, она ждала его с войны и следила за его домом. Больше пока рассказать про героев не могу, все увидите в кино!» — говорит Алексей Литвиненко, сценарист и креативный продюсер фильма «Батя 2. Дед».

К своим ролям также вернулись Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Севастьян Бугаев, а пополнили каст сиквела — Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Юра Степанов и др.

«Признаюсь честно, что задачи, которые перед нами ставил фильм, были очень сложны. Создать абсолютно разные три мира, три эпохи — это был захватывающий вызов, но удалось собрать уникальные команду талантливых людей, с которой воплощать все это в жизнь было огромным удовольствием. Потрясающий актерский ансамбль! Все с прекрасным чувством юмора, все очень глубокие и переживающие люди, очень тонко чувствующие материал — это ли не счастье! С нетерпением жду начала монтажа. Редко бывает такое ощущение после окончания съемок, когда вообще не хочется давать себе никакой паузы, а сразу бросаться за монтажный стол. Считаю, что это хороший знак и предвкушаю, что очень многим придется по душе наша картина», — отметил режиссер картины Илья Учитель.

«Работать с Ильей Учителем для меня было одно удовольствие. Всегда приятно встретить на площадке человека с чувством юмора, похожим на твое. Искренне рад был поработать с ним, надеюсь, он тоже. Вообще, рад, что народная такая история с батей получила продолжение, очень хочется такой же зрительской реакции как и от первого фильма. Атмосфера на площадке настолько была легкой и ненапряжной, что я даже иногда забывал, что мы тут кино снимаем, а не просто смеемся и болтаем. Жду выхода второй части “Бати” наверное больше, чем зрители, потому что видел, конечно, только свою линию, хочется посмотреть, как это все будет работать вместе. Грустно, когда проект заканчивается на площадке, но круто, что жизнь его как картины только впереди. Спасибо всем, с кем я был в кадре и на площадке!», — поделился Стас Старовойтов.

Съемочный процесс фильма «Батя 2. Дед» стартовал в начале июня в павильонах АМЕДИА, а затем группа отправилась в экспедицию в маленькое село Кын в 250 км от Перми. Здесь, в том числе, прошли съемки массовых сцен на местном железнодорожном вокзале, в которых был задействован поезд времен Великой Отечественной войны. В Кыну группа провела около трех недель и вернулась на натурные съемки в Москву и область.

«Очень впечатлила красота природы Кына, где также проходили съемки. С Ильёй Алексеевичем было интересно работать. Он увлечен своей работой, и он добрый. Евгений Эдуардович очень здорово вжился в роль Деда. Вся команда была дружная, мы часто шутили», — отметил Андрей Андреев, исполнитель роли маленького Макса.

В финальном блоке съемок, которые прошли в селе Козино Одинцовского района, в том числе были сняты сцены с живым медведем. Как рассказали создатели, это был огромный страшный медведь. По сравнению с ним цирковые мишки кажутся маленькими медвежатами. Все меры предосторожности были соблюдены: съемочная группа с плейбеком находилась в автобусе, а камерой управлял специально приглашенный каскадер.

Сцены проездов в автомобиле снимались не на «зеленке», как в первом фильме, а уже с использованием больших кастомных LED-экранов студии XOVP, что позволяет добиться гораздо большей реалистичности. Выведенные на таком сэтапе фоны создают максимально естественное изображение с учетом всех отражений и фактур, а павильонная съемка дает дополнительные возможности для более разнообразных движений камеры, что позволило решить еще одну сложную режиссерско-постановочную задачу — трюковую сцену дорожной аварии. Для съемок этой сцены была воссоздана локация с автомобилем, в которой фоновый контент повторял сложные движения автомобиля: различные наклоны и тряску.

«У нас сложилась классная команда, состоящая из настоящих профессионалов, цельный коллектив. Всегда приятно наблюдать, как люди работают над решением общей задачи, не разделяя работу на зоны ответственности. От каждого чувствовался творческий подход, понимание общей задачи. Материал получился хороший, теперь приступаем к монтажу, а там уже и премьера не за горами», — добавил Литвиненко.

Фильм «Батя 2. Дед» выйдет на большие экраны страны в 2025 году.

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