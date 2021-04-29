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Четверг, 29 апреля, 2021
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Завершено расследование дела касимовского водителя, врезавшегося в нетрезвом виде в машину полиции

7info
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В Касимовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба рязанского следственного управления СК РФ. 

Следствием установлено, что вечером 5 декабря 2020 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, управляя автомобилем марки Volkswagen Passat, двигался по автодороге сообщением «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в направлении Касимова. При движении по автомобильному мосту обвиняемый не учел дорожные условия (обледенелое дорожное покрытие) и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со служебным автомобилем полиции марки LADA 217030. В результате ДТП водителю и пассажиру автомобиля марки LADA 217030, являющимся сотрудниками полиции и находившимся при исполнении должностных обязанностей, причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие нарушение обвиняемым правил дорожного движения и причинную связь с наступившими последствиями. 

Собранная следствием доказательственная база признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

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