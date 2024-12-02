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Завершен ремонт моста на улице Маяковского

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Валерия Мединская
Фото с сайта администрации Рязанской области

В понедельник, 2 декабря, прошла комиссионная приемка работ по ремонту автомобильного моста через реку Лыбедь на улице Маяковского. Сообщает пресс-служба администрации области.

В рамках ремонта подрядная организация заменила покрытие проезжей части и тротуаров, провела ремонт опор моста, лестничных сходов и деформационных швов, выполнила устройство водоотвода. Кроме того, сделано освещение в подмостовом пространстве.

Комиссия указала на необходимость в кратчайшие сроки убрать мусор и вывезти строительный городок. Работы приняты при условии устранения этих замечаний.

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