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Застреливший жену из арбалета мужчина может сесть на 2 года

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Фото: СУ СК РФ по Магаданской области

В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя, застрелившего жену из арбалета. Дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление мужчина совершил ночью 13 февраля 2023 года в квартире дома по улице Мира в поселке Усть-Омчуг. Супруги поссорились во время совместного распития спиртного, муж навёл на жену заряженный арбалет. Женщина попыталась отнять оружие, произошёл выстрел. От полученной раны шеи и обильной кровопотери 41-летняя пострадавшая скончалась на месте.

— Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, — сообщает Следственный комитет.

Уголовное дело передано в суд. Санкция ч. 1 ст. 109 УК РФ предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

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