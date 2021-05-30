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Воскресенье, 30 мая, 2021
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Защита Карабасова ходатайствует о возвращении дела прокурору

7info7
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Защита сторона бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова заявило ходатайство о возвращении дела прокурору. Информация об этом появилась на сайте Советского районного суда.

Судебное заседание по делу Карабасова состоялось в пятницу, 28 мая. На заседании продолжили изучать доказательства защиты. Оглашены показания одного из свидетелей.

Следующее заседание назначено на 4 июня.

Сейчас Сергей Карабасов находится под домашним арестом, до этого находился под стражей. Его обвиняют в мошенничестве с детской площадкой в Лесопарке.

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