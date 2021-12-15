Оглашение приговора по делу Карабасова перенесли на понедельник

Заседание суда по делу экс-мера Рязани Сергея Карабасова перенесли на понедельник. Об этом сообщает корреспондент РИА «7 новостей».

15 декабря в Советском районном суде Рязани должно было состояться оглашение приговора по делу о «площадке-призраке». На данный момент решение пока не принято, это и стало причиной переноса заседания.

На заседании 30 ноября Карабасов выступил с последним словом. Свою вину он по-прежнему не признаёт.

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Напомним, бывший и. о. главы администрации Рязани обвиняется в растрате бюджетных средств при строительстве площадки в Лесопарке. Прокуратура требует для Карабасова 6 лет колонии, штраф 100 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности в течение 3 лет.

Обвиняемыми по делу проходят бывший заместитель Карабасова, экс- начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.