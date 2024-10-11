Зарплата в Рязанской области выросла за год на 19%, но всё равно ниже, чем в Москве

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Рязанской области с точки зрения возможного дохода местных жителей и выяснили, в каких сферах сейчас можно заработать больше всего, а также насколько средний доход жителя Рязанской области ниже, чем у москвича.

На данный момент средняя зарплата россиянина достигла 70 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. При этом средний доход жителей Рязанской области вырос за год на 19% до 60 тыс. рублей. Однако по сравнению с общероссийским трендом житель Рязанской области зарабатывает меньше на 14%, чем среднестатистический россиянин.

Но несмотря на достаточно активный рост дохода жителей Рязанской области, зарплаты местных жителей всё равно остаются ниже, чем доход москвичей. Так, средняя зарплата жителя Москвы за год выросла на 18% и на данный момент достигла 94,4 тыс. рублей. Таким образом, жители Москвы зарабатывают в среднем на 34 тыс. рублей больше, чем жители Рязанской области.

Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Рязанской областью наблюдается в зарплатах топ-менеджеров: более 99 тыс. рублей, в Москве управленец может заработать почти 200 тыс. рублей в среднем, в Рязанской области – порядка 99 тыс. Также существенная разница наблюдается в сфере консалтинга и инвестиций: в Москве доход аналитика достиг 150 тыс., в Рязанской области – 81 тыс.

Минимальные зарплатные различия между московскими и рязанскими зарплатами наблюдаются в сфере транспорта и логистики: в Москве можно заработать 109 тыс., в Рязанской области – 104 тыс.