Зарплата в Рязанской области выросла за год на 19%, но всё равно ниже, чем в Москве

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Рязанской области с точки зрения возможного дохода местных жителей и выяснили, в каких сферах сейчас можно заработать больше всего, а также насколько средний доход жителя Рязанской области ниже, чем у москвича.
На данный момент средняя зарплата россиянина достигла 70 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. При этом средний доход жителей Рязанской области вырос за год на 19% до 60 тыс. рублей. Однако по сравнению с общероссийским трендом житель Рязанской области зарабатывает меньше на 14%, чем среднестатистический россиянин.
Но несмотря на достаточно активный рост дохода жителей Рязанской области, зарплаты местных жителей всё равно остаются ниже, чем доход москвичей. Так, средняя зарплата жителя Москвы за год выросла на 18% и на данный момент достигла 94,4 тыс. рублей. Таким образом, жители Москвы зарабатывают в среднем на 34 тыс. рублей больше, чем жители Рязанской области.
Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Рязанской областью наблюдается в зарплатах топ-менеджеров: более 99 тыс. рублей, в Москве управленец может заработать почти 200 тыс. рублей в среднем, в Рязанской области – порядка 99 тыс. Также существенная разница наблюдается в сфере консалтинга и инвестиций: в Москве доход аналитика достиг 150 тыс., в Рязанской области – 81 тыс.
Минимальные зарплатные различия между московскими и рязанскими зарплатами наблюдаются в сфере транспорта и логистики: в Москве можно заработать 109 тыс., в Рязанской области – 104 тыс.
|Проф. сфера
|Москва
|Рязанская область
|Зарплатная разница
|Автомобильный бизнес
|140 000 ₽
|125 000 ₽
|15 000 ₽
|Административный персонал
|78 068 ₽
|49 297 ₽
|28 771 ₽
|Безопасность
|80 898 ₽
|39 144 ₽
|41 754 ₽
|Высший и средний менеджмент
|199 512 ₽
|99 673 ₽
|99 840 ₽
|Добыча сырья
|102 832 ₽
|73 447 ₽
|29 386 ₽
|Домашний, обслуживающий персонал
|86 109 ₽
|66 743 ₽
|19 366 ₽
|Закупки
|102 359 ₽
|60 855 ₽
|41 504 ₽
|Информационные технологии
|129 081 ₽
|64 353 ₽
|64 728 ₽
|Искусство, развлечения, массмедиа
|90 000 ₽
|56 628 ₽
|33 372 ₽
|Маркетинг, реклама, PR
|100 000 ₽
|65 145 ₽
|34 855 ₽
|Медицина, фармацевтика
|90 919 ₽
|58 902 ₽
|32 017 ₽
|Наука, образование
|79 690 ₽
|42 635 ₽
|37 055 ₽
|Продажи, обслуживание клиентов
|100 000 ₽
|53 562 ₽
|46 438 ₽
|Производство, сервисное обслуживание
|100 000 ₽
|76 330 ₽
|23 670 ₽
|Рабочий персонал
|100 427 ₽
|87 523 ₽
|12 905 ₽
|Розничная торговля
|71 835 ₽
|44 844 ₽
|26 991 ₽
|Сельское хозяйство
|109 785 ₽
|80 000 ₽
|29 785 ₽
|Стратегия, инвестиции, консалтинг
|150 000 ₽
|81 215 ₽
|68 785 ₽
|Строительство, недвижимость
|120 000 ₽
|80 000 ₽
|40 000 ₽
|Транспорт, логистика, перевозки
|109 873 ₽
|104 601 ₽
|5 271 ₽
|Туризм, гостиницы, рестораны
|76 556 ₽
|39 973 ₽
|36 583 ₽
|Управление персоналом, тренинги
|100 000 ₽
|58 027 ₽
|41 973 ₽
|Финансы, бухгалтерия
|105 393 ₽
|55 000 ₽
|50 393 ₽
|Юристы
|100 000 ₽
|54 423 ₽
|45 577 ₽