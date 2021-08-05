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Четверг, 5 августа, 2021
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Зарезавший семью из пяти человек помылся в их бане после убийства

Никита Брыкин
Зарезавший семью из пяти человек помылся в их бане после убийства
Фото Life
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Телеканал РЕН ТВ рассказал подробности убийства семьи из пяти человек в Хакасии: погибли мужчина и женщина, брат главы семьи, 20-летний сын пары и 7-летняя внучка.

Погибших обнаружили 5 августа. Злоумышленником оказался Федор Панов, который недавно вышедший из тюрьмы за убийство двух женщин в этом же селе. По словам местных жителей, на прошлом процессе по убийству Панов «сидел и улыбался».

По предварительной версии, мужчина ворвался в дом к бывшей возлюбленной и перерезал ее родственников. Утверждается, что женщина, которой не было дома в ночь расправы, отказала ему и уехала к супругу в Абакан.

После того, как Панов убил своих жертв, он помылся в бане, где лежали тела, чтобы смыть кровь. Утверждается, что изверг стучался в другие дома. Однако, как сообщается, сельчане сбили рецидивиста на машине и задержали убийцу.

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