Новогодняя ночь полна магии и надежды. Это то самое время, когда человек может запрограммировать предстоящий год на успех и удачу. От того, что мы скажем и сделаем, будет зависеть то, как пройдут предстоящие 365 дней.

Эзотерики советуют: чтобы не принести в Новый год негатив буквально с самого первого дня, важно избегать ряда словесных формулировок, которые имеют негативный подтекст. Что ни в коем случае нельзя говорить в новогоднюю ночь, чтобы не спугнуть счастье?

Во-первых, не анализируйте свой неудачный опыт прошлых месяцев. Крайне важно, планируя будущее, не зацикливаться на прошлом. Если этот год у вас был действительно сложным и неприятным, сосредоточьтесь на своих победах и достижениях. Именно они должны вдохновлять вас. Если в новогоднюю ночь рядом с вами будет лежать блокнот, где вы пропишите свои успехи, это задел на светлое будущее обеспечен.

Во-вторых, не произносите положелания с частицей «не» и имеющие негативный контекст. Например, если вы стремитесь избежать болезней в новом году, не думайте: желаю себе перестать болеть. Лучше сформулируйте своё желание так: в этом году желаю быть здоровой. Важно задавать свои намерения в позитивном ключе.

В-третьих, избегайте слов-паразитов, брачной лексики в Новогоднюю ночь. Заполняя речь словесным мусором, вы оставляете меньше места для важных фраз и смыслов.