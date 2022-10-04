«Заправская хабалка: в Ярославле онкопациентка пожаловалась на хамство в поликлинике

Страдающая онкологией жительница Ярославля пожаловалась на хамство в поликлинике на Нижнем поселке, пишет 76.RU.

По словам женщина она пришла в медучреждение в половине восьмого. В восемь вышла врач и сказала, что первый час принимает пациентов на больничном.

«Я попросила выписать мне направление. Она тоном заправской хабалки начала чихвостить меня: дескать, она ясно сказала. И вообще, я пенсионерка, у меня уйма свободного времени, могу подойти и после девяти», – посетовала горожанка.

В региональном департаменте здравоохранения пообещали провести проверку по факту случившегося. Чиновники взяли объяснительные с доктора и главврача поликлиники.

При этом в ведомстве обратили внимание, что плановым пациентам, которым не требуется экстренная помощь, необходимо предварительно записаться на прием.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram