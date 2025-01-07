Запас удачи в 2025 году гарантирован трём знакам зодиака

2025 год обещает стать временем трансформаций, привнося как положительные перемены, так и вызовы. Какие знаки зодиака окажутся в выигрыше, а для кого год станет переломным, рассказала Пятому каналу таролог и таропсихолог Ирина Абрамова.
Для каких знаков зодиака 2025 будет благоприятен?
Счастливчиками в 2025 году, согласно раскладу карт Таро, станут три знака зодиака Земной стихии.
Несмотря на хороший прогноз, карты рекомендуют представителям этих знаков проявлять осторожность и осмотрительность.
Важно продумывать свои действия на несколько шагов вперёд, чтобы не тратить время и силы впустую. Сосредоточившись на действительно важных задачах, можно добиться значительных успехов.
Для каких знаков зодиака 2025 будет переломным?
Водным знакам зодиака — Ракам, Скорпионам и Рыбам — 2025 год принесёт серьёзные внутренние перемены.
По словам эксперта, символ года — Зелёная Змея — не терпит эмоциональной нестабильности. Она потребует от представителей водных знаков привести в порядок свои чувства, мысли и поступки.
Таролог рекомендует избегать уныния и негатива, а также стараться не зацикливаться на проблемах. Только оптимистичный настрой поможет Водным знакам найти верный путь в 2025 году.
Настрой на позитив, правильные приоритеты и продуманные действия помогут каждому знаку зодиака справиться с испытаниями и извлечь максимум из возможностей, которые несёт с собой 2025 год.