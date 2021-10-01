Замучавшую кота Кузю на камеру россиянку отпустили домой

Жительница Северодвинска и ее возлюбленный замучили до смерти 14-летнего рыжего кота Кузю назло своей свекрови, пишет МК.

Злоумышленники снимали каждый этап истязаний на видео, потом смонтировали ролик и выложили его в Интернет. Так, живодеры били животное по мордочке, вырывали усы, прижигали и проткнули нос, сломали лапы и хвост. Свидетелем мучений животного была их дочь.

Страшные кадры сопровождались злорадными комментариями: «Ори громче. Мне твои вопли доставляют удовольствие».

Мучители сбежали из Северодвинска в Архангельск, но их быстро вычислили. Известно, что мужчину еще допрашивают, а женщину выпустили, поскольку у нее есть несовершеннолетняя дочь.

Максимальное наказание, который светит северодвинским живодерам за жестокое обращение с животными, — от 3 до 5 лет лишения свободы.