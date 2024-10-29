Вторник, 29 октября, 2024
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Зампрокурора Рязанской области провела приём в Касимовском районе

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Алексей Самохин

Заместитель прокурора Рязанской области Банникова провела личный прием жителей Касимовского района, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

К Екатерине Романовне обратились граждане по вопросам расследования уголовных дел, несогласия с действиями сотрудников правоохранительных органов, состояния автомобильных дорог, безопасности несовершеннолетних и иным.

В рамках выезда заместитель прокурора области посетила Касимовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов и Елатомскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где пообщалась с постояльцами и сотрудниками учреждений.

По всем поступившим обращениям организованы проверки, результаты поставлены на контроль.

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