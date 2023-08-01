Вторник, 1 августа, 2023
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Зампред Александр Шаститко посетил с рабочей поездкой Сараевский район

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Фото: правительство Рязанской области

Александр Шастико посетил Сараевский район, где по поручению губернатора Павла Малкова проходит строительство социальных объектов по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Зампред Александр Шаститко совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрием Филипповым проинспектировали в районном поселке Сараи ход строительства Дома культуры, школы, очистных сооружений и канализационного коллектора.

Здание строящегося блока начальной школы рассчитано на  250 учеников. Кроме классных комнат там предусмотрены кабинеты медпомощи и логопеда, спортивный и актовый залы, столовая и библиотека.  

В новом Доме культуры будет размещен зрительный зал более чем на 400 мест, творческие студии и кружки, просторное фойе для массовых мероприятий, административно-служебные и технические помещения.

Отмечается, что строительство очистных сооружений идет с опережением графика: на данный момент в поселке построено 178 колодцев.

Как сообщает пресс-служба правительства, специалисты уже завершили нулевой цикл работ, в том числе провели подземные коммуникации и инженерные сети. Все строительные работы будут завершены в 2024 году.

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