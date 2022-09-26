Замминистра культуры Ольга Ярилова покидает свой пост

Ольга Ярилова уволена из Министерства культуры РФ по собственному желанию. Она написала заявление об освобождении её от занимаемой должности, – сообщает Газета «Культура».

В Минкультуры Ольга Ярилова на различных должностях с 2005 года.

По распоряжению правительства пост заместителя министра займёт Надежда Преподобная, которая ранее занимала должность директора Департамента управления делами и инвестиций Минкультуры России.

В 2007–2020 годах Надежда Преподобная работала в правительстве Нижегородской области, а затем перешла на работу в Росгосэкспертизу.

В прошлом году она стала главой Департамента управления делами и инвестиций Минкультуры России. На этом посту Надежда Преподобная в том числе обеспечивала хозяйственную деятельность министерства, имущественные отношения объектов недвижимости Минкультуры и его территориальных органов. Также в её ведении была работа Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.