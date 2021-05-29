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Суббота, 29 мая, 2021
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Заместителю мэра Брянска может грозить уголовное дело

7info7
Изображение succo с сайта Pixabay
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Уголовным делом может закончиться скандал, героиней которого стала заммэра Брянска Марина Холина, пишет «Наш Брянск».

Всё случилось в конце апреля этого года. Тогда чиновники проводили встречу с жителями по поводу благоустройства территории около дороги на улице Горького. Прибывшая на место Холина заявила, что мероприятие пройдёт в закрытом формате. Участникам запретили проводить видеосъёмку. А Блогеру Александру Чернову женщина и вовсе сказала отойти, потому что он ей неприятен.

Видеоролик мужчина выложил ролик с высказываниями заместителя мэра в социальные сети. Пользователи подвергли поведение женщины критике. Другой брянский блогер Роман Демьяненко попросил прокуратуру обратить внимание на действия чиновницы. С таким заявлением он обратился в надзорный орган.

Напомним, Холина занимает свой пост с 5 августа 2020 года.

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