Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в ходе рабочей поездки в города Иркутск и Шелехов провел личный прием граждан

На прием к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации обратилось 15 заявителей, которые рассказали об имеющихся в регионе проблемах, нарушениях социальных прав граждан.

В своих обращениях жители региона затронули вопросы доступности объектов культуры и спорта для инвалидов, обеспечения населения медицинскими изделиями, ремонта дорог, содержания и оборудования контейнерных площадок.

Наряду с этим Дмитрий Демешин посетил филиал ПАО «РУСАЛ-Братск» в городе Шелехове, являющийся одним из ведущих предприятий российской алюминиевой отрасли, в ходе которого встретился с руководителем, ознакомился с производством, а также провел личный прием граждан. Работники предприятия обратились по вопросам устройства ребенка в детский сад, переноса пешеходного перехода, нехватки парковочных мест для сотрудников предприятия.

По итогам проведенных приемов заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин поручил прокурору области Андрею Ханько организовать и провести проверки по всем принятым обращениям, принять меры к защите прав граждан, устранению нарушений закона. Разрешение обращений взято на контроль.

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