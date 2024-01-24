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Законопроект о конфискации имущества за преступления против безопасности принят в первом чтении

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Законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почётных званий за преступления против безопасности Российской Федерации принят в первом чтении. 

«За» проголосовали 395 депутатов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

— Как показала существующая практика, мер борьбы с негодяями было недостаточно, — написал политик в телеграм-канале.

— Они живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость, продолжая получать гонорары за счёт российских граждан. Направляют эти средства на поддержку нацистского режима. Позволяют себе публично лить грязь на нашу страну. Находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться.

Принятое решение должно остановить тех, кто совершает преступления против безопасности нашей страны, считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов.

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