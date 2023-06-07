Среда, 7 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Заключённому рязанской колонии дали новый срок за нацистскую символику

7info

Собранные Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Московской области, 1990 года рождения, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний УФСИН России по Рязанской области. Он признан виновным в публичном демонстрировании нацистской символики, совершенном лицом, подвергнутым административному наказанию за административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.3 КоАП РФ (ч.1 ст. 282.4 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что ранее осужденный мужчина, являясь приверженцем нацистской идеологии и желая сформировать у других осужденных позитивное отношение к деятельности германских нацистов во время Второй мировой войны, демонстрировал им нацистскую символику, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

480 льготников воспользовались правом на санаторно-курортное лечение в Рязанской области

Рязанцы поправляли свое здоровье в таких санаториях, как: «Солотча», «Прометей», «Краинка», «Зорька», «Анапа», «Виктория», «Кавказ»

На перекрёстке в центре Рязани оборвались троллейбусные провода

По словам очевидца, образуется пробка. На месте работает ремонтная бригада.

Выборы в Рязанскую гордуму назначат на 10 сентября

Решение о назначении выборов принимается представительным органом Рязани не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

Миронов призвал правительство поддержать законопроект о едином статусе и льготах для многодетных семей

Принятие инициатив справедливороссов позволит повысить престиж многодетной семьи и добиться «перелома» в демографической ситуации

Новый корпус Рязанского онкодиспансера заработал на полную мощность — министр

В ближайшее в онкоцентре начнут внедрять уникальные для Рязани операционные технологии.

В структуру администрации Рязани внесут изменения

Планируется сделать первым заместителем мэра города заместителя главы, курирующего вопросы капитального строительства.

В мае 2023 года в Рязанской области родились Евпатий и Есения

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, какие имена наиболее часто давали новорождённым рязанцам в мае.

8 июня в Рязанской области воздух прогреется до 25 градусов

Ночная температура — от 6 до 11 градусов.

В Скопинском районе Рязанской области наградили лучших социальных работников

В преддверии профессионального праздника соцработников поздравили представители городской и районной администраций.

В Касимовском районе Рязанской области идёт ремонт автодороги

Бригады выполняют устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.

Кинолог рассказал, какие собаки не подойдут начинающим собаководам

Начинающим собаководам лучше всего выбирать себе небольшого компаньона, который отличается дружелюбным характером

Экс-футболист «Анжи» попался с метадоном в Москве — Shot

При попытке пересечь Боровское шоссе 29-летнего футболиста задержал патруль.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации