Заключённому рязанской колонии дали новый срок за нацистскую символику

Собранные Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Московской области, 1990 года рождения, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний УФСИН России по Рязанской области. Он признан виновным в публичном демонстрировании нацистской символики, совершенном лицом, подвергнутым административному наказанию за административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.3 КоАП РФ (ч.1 ст. 282.4 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что ранее осужденный мужчина, являясь приверженцем нацистской идеологии и желая сформировать у других осужденных позитивное отношение к деятельности германских нацистов во время Второй мировой войны, демонстрировал им нацистскую символику, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.