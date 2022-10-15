Суббота, 15 октября, 2022
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Заключён контракт на строительство 3-этажного детского сада в Семчино

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14 октября глава администрации Рязани Елена Сорокина приехала на строительную площадку будущего детского сада в микрорайоне Семчино. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В выездном совещании приняли участие представители компании-подрядчика, депутатского корпуса, местные жители.

Проектом предусмотрено возведение 3-этажного здания детского сада на 224 места с центральным отоплением. Земельный участок, выделенный под строительство достаточный — почти 0,9 га. На территории будут организованы игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. С понедельника участок начнут огораживать.

Рязанцы выразили обеспокоенность за зеленую зону, расположенную неподалеку от стройплощадки. В сквере проходит теплотрасса, к которой будут подключать детский сад. Подрядчик заверил, что после проведения работ благоустройство будет полностью восстановлено.

По итогу выездного совещания глава администрации указала подрядчику на культуру проведения строительных работ, организацию въезда и выезда стройтехники с площадки. Контролировать стройку жители смогут по видеокамерам.

Заключён контракт на строительство 3-этажного детского сада в Семчино
Заключён контракт на строительство 3-этажного детского сада в Семчино
Заключён контракт на строительство 3-этажного детского сада в Семчино
Заключён контракт на строительство 3-этажного детского сада в Семчино
Заключён контракт на строительство 3-этажного детского сада в Семчино

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