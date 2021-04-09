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Пятница, 9 апреля, 2021
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Закладчика из Рязани задержали с 230 граммами N-метилэфедрона

7info

В Луховицах автоинспекторы задержали с наркотиком 32-летнего ранее судимого жителя Рязани. Подробности сообщает «МВД медиа».

Полицейские во время несения службы заметили вышедшего из леса человека. Мужчина шёл к стоящему на обочине автомобилю и постоянно оглядывался по сторонам. Подойдя к нему, силовики заметили – водитель сильно нервничает. После этого решили провести досмотр машины. 

Под передним пассажирским сиденьем лежал свёрток с порошкообразным веществом. В багажнике обнаружили предметы для расфасовки наркотиков –  скотч, полиэтиленовые вакуумные пакеты, электронные весы, пищевую плёнка.

Эксперты установили, что у рязанца при себе находилось 230 граммов N-метилэфедрона. Он рассказал, что забрал наркотик в Чехове, чтобы продать его мелкими партиями в городах Московской области. Также мужчина показал места шести закладок, которые он успел сделать. 

Житель Рязани стал фигурантом уголовного дела по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчину взяли под стражу. 

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