Четверг, 9 ноября, 2023
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Закладчицу из Рязани задержали с мефедроном

7info

В Рязани задержана 34-летняя женщина, сбывавшая мефедрон, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Впервые полицейские задержали эту женщину в мае 2023 года, когда она занималась распространением наркотиков вместе с сожителем. Мужчина находится в СИЗО, рязанку отпустили с обязательством явки по вызову.

Женщина, оставшаяся на свободе, вновь связалась с наркошопом. Её задержали на Касимовском шоссе с 10 граммами мефедрона по дороге на закладку наркотика в тайники. В квартире задержанной нашли несколько свертков с мефедроном, электронные весы и фасовочные материалы. Общий вес изъятого наркотика составил 43 грамма.

Возбуждено уголовное дело, женщина взята под стражу.

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