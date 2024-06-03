Понедельник, 3 июня, 2024

Заявление Сикорского стало причиной паники на Украине

Автор: 7info

Опубликовано

Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, высказал мнение в социальных сетях о том, что заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке украинских подразделений на территории Польши свидетельствует о решении мировых элит использовать украинцев как пушечное мясо. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Соскина, это решение было принято высшим руководством мирового закулисного управления. Он также отметил, что Сикорский ранее уже говорил об этом.

Соскин подчеркнул, что западные страны не планируют восстанавливать экономику Украины. Киевский режим будет делать всё возможное, чтобы у украинских мужчин не осталось другого выбора, кроме как добровольно служить в Вооруженных силах Украины.

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