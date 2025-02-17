Захарова высмеяла политика, заплакавшего после слов о Путине на Мюнхенской конференции

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла в телеграм-канале главу Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена, заплакавшего во время своей речи.

Как отметила дипломат, политик расчувствовался после слов о том, что президент России Владимир Путин «реагирует только на силу».

«Потом он заплакал. То ли, чтобы показать силу слабости. Но это, вроде, женская история. То ли от собственного очередного вранья», — написала Захарова.

Она напомнила, что именно в этом зале в 2007 году выступал Путин, призвавший Европу к сотрудничеству, уважению друг друга и международного права.

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Также Захарова задалась вопросом, для чего Хойсген вытер себе нос, а потом растер все это себе по лбу.