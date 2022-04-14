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Четверг, 14 апреля, 2022

Захарова: В Вашингтоне не могут не понимать, насколько опасно такое поведение в отношении ядерных держав

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Захарова: В Вашингтоне не могут не понимать, насколько опасно такое поведение в отношении ядерных держав

7info

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в создании очагов нестабильности в мире. Текст она опубликовала на своём канале в телеграм.

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Захарова обратила внимание на поставку вооружений не только на Украину, но и в Тайвань, что напрямую затрагивает интересы Китая.

Госдеп США утвердил поставку на Тайвань вооружений почти на 100 миллионов долларов, включая контракт на обслуживание ЗРК Patriot. Также анонсирован визит на остров спикера Конгресса Нэнси Пелоси. Последнюю Захарова назвала культовой фигурой с точки зрения «миротворчества».

— В Вашингтоне не могут не понимать, насколько опасно такое провокативное поведение в отношении ядерных держав. Но уже не могут остановиться, — отмечает официальный представитель МИД РФ.

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