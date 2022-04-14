Захарова: В Вашингтоне не могут не понимать, насколько опасно такое поведение в отношении ядерных держав

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в создании очагов нестабильности в мире. Текст она опубликовала на своём канале в телеграм.

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Захарова обратила внимание на поставку вооружений не только на Украину, но и в Тайвань, что напрямую затрагивает интересы Китая.

Госдеп США утвердил поставку на Тайвань вооружений почти на 100 миллионов долларов, включая контракт на обслуживание ЗРК Patriot. Также анонсирован визит на остров спикера Конгресса Нэнси Пелоси. Последнюю Захарова назвала культовой фигурой с точки зрения «миротворчества».