Захарова: В ряде государств усилились кампании по искажению истории

В ряде государств усилились кампании по искажению истории, фальсификации роли СССР в достижении Победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений.

Наиболее угрожающая ситуация сложилась в этой сфере, помимо Украины, в Прибалтике, Польше и Чехии. Принимаемые властями этих государств активные меры по формированию моноэтнических обществ на основе титульных этносов и усиливающаяся героизация пособников нацистов как часть создаваемой «новой» национальной истории заметно обостряют проблему защиты прав нацменьшинств и этнических групп, в первую очередь русскоязычного населения, которое подвергается множественной дискриминации.

Абсолютное большинство членов мирового сообщества разделяет российские подходы по вопросам противодействия героизации нацизма. Это подтверждается резолюцией ГА ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».