Захарова резко ответила Бербок, оскорбившей русских накануне 80-летия Победы

Официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале раскритиковала решение немецкой дипломатии во главе с Анналеной Бербок не пускать русских к участию и присутствию на праздничных церемониях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Она привела публикацию газеты Berliner Zeitung, в которой указано, что их будут насильно выдворять с мероприятий.

«Сам по себе тот факт, что идейные наследники и прямые потомки гитлеровских палачей будут «выдворять» русских с торжественных мероприятий, посвященных Победе, уже выглядит вопиющим оскорблением», — отметила Захарова.

Дипломат считает, что подобные действия напоминают создание гилеровацами гетто для неугодных им евреев на немецкой территории.

«В год 80-летия Победы Анналена Бербок и ее аппарат продолжают воссоздавать используемые нацистами бесчеловечные практики», — написала она. Реклама

Захарова добавила, что выдворение русских, белорусов, бывших советских граждан, включая евреев с торжественных мероприятий станет возрождением нацизма и «Триумфом воли» Бербок.

Речь идет о пропагандистском фильме о съезде нацистов в 1934 году в Нюрнберге режиссера Лени Рифеншталь. Его сняли по заказу Адольфа Гитлера.