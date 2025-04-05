Захарова резко ответила Бербок, оскорбившей русских накануне 80-летия Победы

Официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале раскритиковала решение немецкой дипломатии во главе с Анналеной Бербок не пускать русских к участию и присутствию на праздничных церемониях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
Она привела публикацию газеты Berliner Zeitung, в которой указано, что их будут насильно выдворять с мероприятий.
Дипломат считает, что подобные действия напоминают создание гилеровацами гетто для неугодных им евреев на немецкой территории.
Захарова добавила, что выдворение русских, белорусов, бывших советских граждан, включая евреев с торжественных мероприятий станет возрождением нацизма и «Триумфом воли» Бербок.
Речь идет о пропагандистском фильме о съезде нацистов в 1934 году в Нюрнберге режиссера Лени Рифеншталь. Его сняли по заказу Адольфа Гитлера.