Захарова: Получившая Пулитцеровскую премию Пауэр так и не обратила внимание на погибших от рук украинских неонацистов детей

На главнуюНовости мираЗахарова: Получившая Пулитцеровскую премию Пауэр так и не обратила внимание на погибших от рук украинских неонацистов детей 7info31.03.2022 08:38 Представитель МИД России Мария Захарова рассказала об использовании детей в пропаганде.Экс-постпред США при ООН, ныне глава пресловутого USAID Саманта Пауэр раскручивала в ООН ВИА Pussy Riot, а теперь взялась за несовершеннолетних на Украине.Она разместила пост о 6-летней девочке Варе, продающей цветы для сбора денег на «бронежилет» украинскому солдату вместо нового телефона.Сюжет взяла у очередной украинской фабрики фейков, участвующей в оголтелой антироссийской информационной кампании. Не удивлюсь, если финансируется эта помойка по линии USAID.В искренность подобного уже давно никто не верит, тем более, что использование детских образов для подкрепления своих тезисов−конёк Запада. Пропагандой Пауэр как профессиональный журналист занимается давно. Не ограничивая себя какими-то моральными нормами, используя все средства. Чудесная женщина.Вот только Аллею ангелов в Донбассе она в своих выступлениях и публикациях в соцсетях не упомянула ни разу. Получившая Пулитцеровскую премию за книгу о геноцидах Пауэр в течение 8 лет так и не обратила внимание на погибших от рук украинских неонацистов детей.Новости СМИ2 Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ruПредыдущая статьяИсточник рассказал подробности изнасилования 12-летней девочки сверстниками Комментарии для сайта Cackle Новости СМИ2