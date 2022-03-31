Захарова: Получившая Пулитцеровскую премию Пауэр так и не обратила внимание на погибших от рук украинских неонацистов детей

Экс-постпред США при ООН, ныне глава пресловутого USAID Саманта Пауэр раскручивала в ООН ВИА Pussy Riot, а теперь взялась за несовершеннолетних на Украине.

Она разместила пост о 6-летней девочке Варе, продающей цветы для сбора денег на «бронежилет» украинскому солдату вместо нового телефона.Сюжет взяла у очередной украинской фабрики фейков, участвующей в оголтелой антироссийской информационной кампании. Не удивлюсь, если финансируется эта помойка по линии USAID.

В искренность подобного уже давно никто не верит, тем более, что использование детских образов для подкрепления своих тезисов−конёк Запада. Пропагандой Пауэр как профессиональный журналист занимается давно. Не ограничивая себя какими-то моральными нормами, используя все средства. Чудесная женщина.

Вот только Аллею ангелов в Донбассе она в своих выступлениях и публикациях в соцсетях не упомянула ни разу. Получившая Пулитцеровскую премию за книгу о геноцидах Пауэр в течение 8 лет так и не обратила внимание на погибших от рук украинских неонацистов детей.