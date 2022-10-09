Воскресенье, 9 октября, 2022
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«Задолбали!» Туляк закрутил шлагбаум голыми руками

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Житель Тулы закрутил шлагбаум голыми руками на улице Кутузова. Ролик с места событий опубликован в группе «Тула жесть» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь на 4 октября на улице Кутузова. На кадрах видно, как неизвестный накрутил шлагбаум на опору и скрылся. Некоторые горожане поддержали действия вандала

«Конечно, портить чужое имущество плохо…Но повсеместные шлагбаумы задолбали», – отметила тулячка.

Однако многие высказали свое недовольство и возмущение таким поступком мужчины.

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