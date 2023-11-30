Задержанный за теракт на ж/д в Рязани признался, что действовал не один

35-летний Руслан С., задержанный за теракт на железной дороге в Рязани, признался, что действовал не один. Вместе с ним готовили диверсию ещё три человека, сообщает телеграм-канал MASH.

По информации источника, рязанца задержали 28 ноября в аэропорту Внуково при попытке улететь в Турцию.

Силовики уже провели с задержанным следственный эксперимент на месте подрыва.

Руслан заявил, что действовал из идеологических соображений, сообщает, ссылаясь на источник, телеграм-канал SHOT.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное приобретение взрывных устройств». По совокупности рязанцу грозит до 32 лет колонии.

Взрыв, в результате которого сошли с рельсов 19 вагонов, произошёл недалеко от станции Дягилево утром 11 ноября.