Задержанные за вымогательство рязанские журналисты подали жалобы

Адвокаты главредов рязанских изданий «Новая газета» Алексея Фролова и «Вид с боку» Константина Смирнова, заключенных ранее под стражу по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, подали жалобы на избрание им меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рязанского облсуда.

«Защита Фролова и Смирнова подала апелляционную жалобу на содержание под стражей», — сказала собеседница агентства.

Апелляционные жалобы Рязанский областной суд рассмотрит 7 февраля.﻿

Силовики задержали руководителя рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова, главного редактора сайта «Вид с боку» и муниципального депутата Константина Смирнова. Также, по информации СМИ, в деле фигурирует Наталья Смолянинова, бывший главный редактор сайта «РЗН.инфо».

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Ранее стало известно, что рязанское издание «Новая газета» приостановило свою работу. Издание «Вид с боку» перестало временно функционировать как полноценное медиа.

31 января суд определил меру пресечения фигурантов уголовного дела. Главного редактора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова отправили в СИЗО. Бывшего главного редактора портала РЗН.инфо Наталью Смольянинову отправили под домашний арест. Журналистам грозит до 7 лет тюрьмы.