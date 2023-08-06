Задержан водитель, сбивший насмерть ребёнка в Москве

Водитель автомобиля «Шкода», сбивший ребёнка на Кронштадтском бульваре столицы, задержан, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

ДТП произошло в воскресенье, 6 августа. Мальчик 2016 года рождения переходил дорогу на зелёный сигнал светофора, в этот момент его сбил автомобиль. Водитель вышел из салона, посмотрел на мальчика и покинул место ДТП.

Ребёнка пытались спасти медики скорой помощи, но пострадавший скончался.

Задержанный водитель 1978 г. р. имеет явные признаки алкогольного опьянения, сообщает прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, предусматривающей наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. опьянения.