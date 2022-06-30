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Четверг, 30 июня, 2022

Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау

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7info

Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау

Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау, возглавляющий академию с 2002 года, сообщает Mash.

Ранее силовики объявили в розыск главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко. Она фигурирует в деле о мошенничестве в особо крупном размере с участием экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

Официального подтверждения информации о Мау пока нет.

По данным Baza, задержание Мау связано с уголовным делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. По версии следствия, Зуев и Ракова вступили в сговор с еще одним бывшим сотрудником РАНХиГС, чтобы фиктивно трудоустроить в академию двенадцать сотрудников Минпросвещения.

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