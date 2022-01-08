Задержан похититель фигурки новогоднего оленя с фотозоны в центре посёлка Сараи

В посёлке Сараи сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в краже фигурки новогоднего оленя с общественной фотозоны. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

О похищении фигурки оленя утром 7 января сообщил руководитель Дома культуры, рядом с которым находится фотозона.

Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и выяснили, что к краже фигурки может быть причастен 30-летний мужчина. Подозреваемый родился в посёлке, но последнее время живёт в Москве. В Сараи мужчина приехал на праздники к родственникам.

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Кражу задержанный совершил в нетрезвом состоянии. Утром похищенное изъяли полицейские.

Проводится проверка.