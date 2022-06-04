Задержан подозреваемый в убийстве дочери замминистра Московской области

Силовики задержали подозреваемого в убийстве 17-летней дочери заместителя министра строительства Московской области Марата Сибатулина, сообщает РЕН ТВ.

Тело девушки с ножевым ранением нашли в заброшенном здании в Одинцовском районе, сообщает Baza. По предварительным данным, девушка гуляла с друзьями, встретила своего бывшего одноклассника Кирилла Юрчикова.

Именно 17-летний Кирилл задержан по подозрению в убийстве. По предварительным данным, молодые люди были парой, но Ева приняла решение расстаться.

Вечером они находились в заброшке вместе с двумя знакомыми — Олегом и Михаилом. Через некоторое время молодые люди ушли, Кирилл остался с Евой наедине.

Позднее труп девушки нашли в заброшенном здании.