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Суббота, 4 июня, 2022

Задержан подозреваемый в убийстве дочери замминистра Московской области

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7info

Задержан подозреваемый в убийстве дочери замминистра Московской области

Силовики задержали подозреваемого в убийстве 17-летней дочери заместителя министра строительства Московской области Марата Сибатулина, сообщает РЕН ТВ.

Тело девушки с ножевым ранением нашли в заброшенном здании в Одинцовском районе, сообщает Baza. По предварительным данным, девушка гуляла с друзьями, встретила своего бывшего одноклассника Кирилла Юрчикова.

Именно 17-летний Кирилл задержан по подозрению в убийстве. По предварительным данным, молодые люди были парой, но Ева приняла решение расстаться.

Вечером они находились в заброшке вместе с двумя знакомыми — Олегом и Михаилом. Через некоторое время молодые люди ушли, Кирилл остался с Евой наедине.

Позднее труп девушки нашли в заброшенном здании.

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