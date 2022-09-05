Задержан педофил, пристававший к 10-летней девочке в центре Читы

Житель Забайкалья арестован по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Подробности сообщила пресс-служба краевого следственного комитета СК РФ.

2 сентября на одной из улиц в центре Читы в районе 8 часов вечера обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. К счастью, ребёнок смог вырваться и убежать. Родители написали заявление в полицию.

Силовики возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

На подозреваемого составили ориентировку, на следующий день полицейские провели задержание. Во время опознания пострадавшая показала на задержанного.

По решению суда мужчина помещён в СИЗО. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье — 20 лет лишения свободы.