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Задержан гендиректор компании, ответственной за газовое оборудование в многоэтажке в Ногинске

Александр Ильин
Задержан гендиректор компании, ответственной за газовое оборудование в многоэтажке в Ногинске
арест

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В Московской области полиция задержала генерального директора компании, которая обслуживала газовое оборудование Ногинской многоэтажки, где прогремел взрыв. Об это сообщает пресс-служба СК РФ. 

«Генеральный директор компании не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования», — заявили в следственном комитете.

По данным следствия, причиной взрыва стала большая утечка газа в одной из квартир. Из-за отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием и неисправной вентиляции газ сконцентрировался в другом помещении, где и произошёл хлопок. 

Следствие в ближайшее время предъявит гендиректору обвинение.

Напомним, 8 сентября в Ногинске случился взрыв газа. Погибло 7 человек, 19 пострадало. 

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