Задержан гендиректор компании, ответственной за газовое оборудование в многоэтажке в Ногинске

В Московской области полиция задержала генерального директора компании, которая обслуживала газовое оборудование Ногинской многоэтажки, где прогремел взрыв. Об это сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, причиной взрыва стала большая утечка газа в одной из квартир. Из-за отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием и неисправной вентиляции газ сконцентрировался в другом помещении, где и произошёл хлопок.
Следствие в ближайшее время предъявит гендиректору обвинение.
Напомним, 8 сентября в Ногинске случился взрыв газа. Погибло 7 человек, 19 пострадало.