Наркомана из Рязани подозревают в краже со взломом

В Рязани задержали молодого человека, подозреваемого в краже со взломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратился 41-летний рязанец и сообщил, что кто-то в его отсутствие взломал дверь в квартиру и похитил электроинструмент – дрель и углошлифовальную машинку. Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и узнали, что накануне мужчина предлагал купить у него электроинструмент, похожий на похищенный.

Полицейские разыскали этого мужчину и установили, что 22-летний рязанец причастен к краже. Злоумышленника задержали. Ранее его неоднократно осудили за хищения.

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По предварительной информации, 22-летний рязанец пристрастился к употреблению синтетических наркотиков. Чтобы получить средства на покупку запрещенных препаратов, он взломал дверь в квартиру знакомого и похитил электроинструмент. После попытки сбыть похищенное рецидивиста задержали.

Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.