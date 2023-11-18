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Зачем Рязани срочно нужен Генплан

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Новости Рязани
Рязанский Кремль

Любой крупный город, как бы ни менялись его мэры или губернаторы региона, частью которого этот населенный пункт является, живет и развивается по генеральному плану. В Рязани последняя редакция такого документа была принята аж в 2006 году. 

Просроченная конституция 

В областном центре важнейший градостроительный акт, который определяет перспективы застройки, транспортной системы, размещения коммуникаций и освоения новых территорий действовал до 2020 года. Когда настал час «икс», по всему миру грянула пандемия. И чиновникам, архитекторам и проектировщикам стало не до разработки стратегических концепций.  Но даже после того, как коронавирус ослабил хватку, в Рязани почти ничего не слышно о разработке нового генплана. Формально действует документ семнадцатилетней давности, неоднократно подправленный и скорректированный решениями мэрии, городской думы и результатами публичных слушаний.

Впервые о необходимости  принятия новой  концепции развития города в июле этого года высказался вице-губернатор Артем  Бранов и пообещал, что работа завершится к середине следующего, 2024 года. Вторым звонком, который свидетельствует о срочной необходимости появления такого проекта, стала презентация программы и.о мэра Рязани Виталия Артемова, где он недвусмысленно заявил, что действующий генплан, проект зон охраны (принят еще в 1986 году Ред.) и проекты планировок отдельных территорий  устарели.

На наш взгляд, медлить с принятием новой  градостроительной Конституции нельзя сразу по нескольким причинам.

Время не ждет 

Нехватка свободной земли в Малом и Большом центре, а также в прилегающих к ним районах на фоне востребованности нового, комфортабельного жилья, заставляет как можно скорее определиться, в каком направлении в ближайшие два десятилетия будет развиваться и застраиваться Рязань в Рыбновском, Михайловском направлениях либо в сторону Солотчи.   

Необходимо четко зафиксировать, какой тип жилой застройки станет доминирующим при развитии города  —  20-30 этажные «человейники», комплексы переменной этажности не выше 50 метров, либо загородные коттеджные поселки.

Стоит найти ответ на вопрос, как решать проблемы пробок и транспортной доступности отдаленных микрорайонов, какие развязки и обходные магистрали для этого нужно строить.                       

Новый документ должен создать условия для окончательного ухода от точечной застройки к комплексному освоению микрорайонов, при котором вместе с новыми жилыми кварталами появляется заранее продуманная социальная инфраструктура. Необходимо определиться с участью обветшавших одноэтажных домов  которые, находятся в историческом ядре Рязани и на фоне импозантных новостроек выглядят, извините за натуралистичное сравнение,  как  неухоженные вставные челюсти.

Кроме того градостроительная конституция Рязани должна решить вопрос со строительством новых сетей ливневой канализации ( Виталий Артемов в начале ноября заявил о необходимости возведения   еще 100 километров таких коммуникаций Ред.), созданием нескольких канализационных коллекторов и новых тепломагистралей, которые помогут расширению Рязани,  улучшат ее экологию, сведут к минимуму число коммунальных катаклизмов.

Если удастся создать документ, дающий ответы на  эти актуальные вопросы, наш город может быстро превзойти ориентир обозначенный в недавнем выступлении  и.о. главы администрации — каждый год привлекать один миллион туристов,  которые способны дополнительно принести в городскую казну 6 миллиардов рублей.                

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