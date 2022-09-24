Зачем лосю рога? Рассказывают в Окском заповеднике

В Окском заповеднике рассказали о рогах семейства оленьих. Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Надежда Леонидовна Панкова объяснила, что рога лосю нужны не только для того, чтобы понравиться самкам.

Время гона у лосей — осень. Проходы лосей разной степени рогатости – от рожек-шилец до широких рогов с «лопатой» и множеством отростков – попадают в фотоловушки.

Как выяснили учёные, рога – это по сути опухоли, которые растут под строгим контролем специальных генов. Эти гены также защищают оленьих от рака: тяжёлая болезнь у них встречается существенно реже, чем у других животных.

Рога растут из кутиса (дермы) – это внутренняя волокнистая часть кожи. Рост рогов начинается весной на костных выростах лобных костей. Во время роста рога очень чувствительны: они пронизаны кровеносными сосудами и нервами. Окостеневают они к концу лета. Бороздки на поверхности твёрдых рогов – это следы кровеносных сосудов.

Ежегодно представители семейства оленьи отращивают рога. Иногда они достигают 30 килограммов веса! Главным образом рога состоят из фосфата кальция и коллагена.

Считается, что по рогам можно определить возраст лося. Но это лишь отчасти так. В первый год жизни у лосей-самцов появляются бугорки на голове, на второй год из них вырастают острые рожки без отростков. Таких молодых лосей называют «шильники». На третий год растут рога-вилки с двумя отростками и так далее.

Однако примерно с 6-го года жизни система прибавления отростков может нарушаться. На количество отростков и размер рогов влияют состояние здоровья животного и качество питания. У старых лосей рога становятся меньше и на них меньше отростков, чем у лосей в расцвете лет.

Зачем лосю рога? Чтобы демонстрировать свою лосиную самцовую стать. Чем больше рога – тем взрослее и здоровее лось, тем качественнее его гены. Это информация для самок и для других самцов в период гона. Именно к нему готовятся самцы, отращивая рога в течение всего лета.

Таким образом, рога привлекают самок и отгоняют конкурентов. Но не только! Учёные узнали, что большие хорошие рога улучшают слух лося на 19%, собирая звук в сторону ушей. Во время гона это важно: нужно услышать зов самки, и желательно до того, как это сделает соперник. Такой довесок к огромным и подвижным лосиным ушам весьма полезен.

Когда наступает зима, лоси сбрасывают рога: зимой и так нелегко, а тут ещё на голове тяжести таскать. Только «шильники» носят свои шильца иногда до самой весны.