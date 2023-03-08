Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области за неделю выросла на 20,2%

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в рязанской области выросла на 20,2% Об этом сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Медики зарегистрировали 7648 заболевших, заболеваемость на 10 тысяч населения составила 70,5. Почти половина пациентов — 47% — дети.

В регионе циркулируют возбудители негриппозной этиологии (77,5%) и вирусы гриппа (22,5%). 93% заразившихся гриппом страдают от вируса типа В.

Из респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладают аденовирусы.