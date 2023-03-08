Среда, 8 марта, 2023
7info

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области за неделю выросла на 20,2%

На главнуюНовости Рязани
Изображение flockine с сайта Pixabay

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в рязанской области выросла на 20,2% Об этом сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Медики зарегистрировали 7648 заболевших, заболеваемость на 10 тысяч населения составила 70,5. Почти половина пациентов — 47% — дети.

В регионе циркулируют возбудители негриппозной этиологии (77,5%) и вирусы гриппа (22,5%). 93% заразившихся гриппом страдают от вируса типа В.

Из респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладают аденовирусы.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации