Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязанском регионе снизилась за неделю на 72,4%

За первую неделю 2023 года в Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом на 72,4% по сравнению с предыдущей неделей. В региональном управлении Роспотребнадзора объяснили это длинными выходными. Доля детей среди заболевших составила 54,3%.

В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладали аденовирусы и метапневмовирусы – 5,2%. Доля вирусов гриппа превысила 41%. Среди штаммов преобладал А(H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп».

В ведомстве отметили восприимчивость к гриппу всех возрастных групп людей и напомнили, что источником инфекции является больной человек с явной или стёртой формой болезни. Заразность проявляется с первых часов заболевания и сохраняется до 3-5 суток болезни.

Грипп опасен серьёзными осложнениями — в частности, абсцессом лёгкого, отитами, синуситами, менингитами, пневмонией и другими. В зоне особого риска — пожилые люди, дети, ослабленные больные и люди с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили о мерах профилактики респираторных заболеваний:

— избегайте контактов с людьми с признаками заболевания;

— используйте медицинскую маску в общественном транспорте, местах скопления людей;

— не касайтесь грязными руками лица и слизистых оболочек рта и носа;

— после каждой поездки в общественном транспорте тщательно мойте руки; рекомендуется также пользоваться антибактериальными влажными салфетками или антибактериальным гелем;

— регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещениях;

— ведите здоровый образ жизни – правильное и сбалансированное питание, физическая активность.

При появлении первых признаков заболевания респираторной инфекцией следует остаться дома, детей не отправлять в детские сады, школы, кружки и секции. Своевременно обращайтесь за медпомощью, не занимайтесь самолечением.